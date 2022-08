Températures élevées : le coup de chaleur de trop ?

C'est devenu une habitude. À Toulouse, le thermomètre a dépassé les 35°C ce mercredi. Dans la ville Rose, il règne un sentiment de lassitude. Et pour cause, certains habitants s'étaient habitués à la fraîcheur. Et là, la chaleur revient de plein fouet. Les enfants ont de plus en plus de mal à récupérer. Certains parents disent avoir du mal à les endormir. Sur les pavés, la chaleur est écrasante. Les touristes adaptent le programme et limitent les efforts au maximum. Ils évitent les places au soleil et préfèrent celles à l'ombre. Pour les travailleurs, les conditions sont rudes. Après trois vagues de chaleur successives cet été 2022. Tout le monde espère un retour du frais durable à la rentrée. Par exemple, des étudiants abordés par nos journalistes s'attendent à de la chaleur dans les salles de cours comme dans les transports. Les températures baisseront dès jeudi, avec un retour aux normales de saison. TF1 | Reportage M. Chaize, G. Udron.