Températures estivales : comment expliquer de tels écarts ?

Il reste encore discret sur Paris, mais dès qu'il pointe derrière les nuages, nous ne boudons pas notre plaisir de sortir. Samedi, Météo France annonce 27°C sur la capitale. On pourrait d'un cheveux battre un record pour un début avril, mais il n'est sûr qu'il faille s'en réjouir car le thermomètre varie beaucoup. Entre mercredi et samedi, Paris va gagner 10°C, Mulhouse et Grenoble 12°C, pour grimper jusqu'à 27°C. Ces températures dignes d'un mois de juin, on le doit à un flux d'air chaud venu du Maghreb. Dans le Berry, Bourges pourrait frôler les 29°C et battre son record d'avril. Le mercure devrait afficher par endroits jusqu'à 10°C au-dessus des moyennes de saison. Même dans le sud-ouest, coutumier de températures parfois très douces, cette parenthèse d'été surprend les habitués. Mais cela ne va pas durer. Après la chaleur, à nouveau le frais. Les températures devraient chuter fortement un peu partout dès la semaine prochaine. TF1 | Reportage M. Croccel, C. De Kervenoael