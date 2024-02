Températures estivales : la montagne attend la neige

De près, la neige est bien là. De loin, c'est une autre histoire. Ce dimanche 4 février, dans la deuxième plus grande station de ski du Massif Central, il n'y avait que de la neige artificielle. Huit pistes étaient ouvertes, c'est le tiers seulement du domaine skiable. Il faisait 15°C cet après-midi à 1 300 m d'altitude, en plein hiver. Alors, la prochaine piste de la station sera une piste de luge quatre saisons, construite sur le tracé d'une ancienne piste rouge, à la place d'un ancien télésiège. Le coût de l'investissement s'élève à 3,4 millions d'euros. Pour la commune, c'est cher. Mais pour le maire, c'était nécessaire. Dans les Pyrénées, où le thermomètre affichait 24°C à Saint-Lary, à 800 m d'altitude, les traineaux ne glissent plus, ils roulent. Et le tire-fesse aussi s'est reconverti. La station a déjà investi quatre millions d'euros pour s'adapter au réchauffement climatique. Mais toutes ces nouvelles activités, même ouvertes à l'année, sont moins rentables que quelques mois de sport d'hiver. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive, T. Petit