Températures glaciales : un froid inédit depuis 30 ans en Alsace

Un vent glacial et des terres figées par le gel et la neige. En Alsace, c'est l'heure du bilan pour ces agriculteurs. "Voilà, la sève est démontante, sévère. Donc, ça va geler. (...). Il y aura des pertes". Il est impossible pour le moment d'estimer l'étendue des dégâts. Mais, l'inquiétude est grande. À perte de vue, la neige s'est fixée sur le sol. Dans cette campagne à Wintershouse dans le Bas-Rhin, la température a atteint -13°C pendant la nuit. Le froid s'est invité jusque dans l'étable. Cet épisode glacial n'a pas épargné également la capitale alsacienne. Les Strasbourgeois se sont réveillés avec une température ressentie de -17°C. Le froid est mordant. Pour pouvoir sortir, des gants, une écharpe et un bonnet sont obligatoires. Ce livreur sillonne toute la ville à vélo. Les conditions sont délicates. Et ses livraisons ont forcément pris du retard. Strasbourg n'a pourtant pas battu son record de froid pour la période, -22°C en février 1929.