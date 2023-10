Températures : jusqu’à 35,7°C dans les Pyrénées-Atlantiques

Lundi 2 octobre 2023, en plein soleil, il fait 44 degrés. Aujourd’hui à Clermont-Ferrand, certains ont beaucoup souffert. Sous les arbres, la température est à peine plus clémente, 31 à 33 degrés. Ce n’est pas le pire, un record a été battu cette après-midi à Orthez, avec 35,7 degrés. Le précédent remonte à l’automne 1988, 35 degrés à Ajaccio. Comment expliquer cette vague de chaleur ? Elle est due à une masse d’air chaud en provenance du Maroc. Ces flux ne sont pas nouveaux, mais de plus en plus chauds et imprévisibles. “Ce qui est absolument remarquable, c’est l’augmentation de ces fameux dômes d’air chaud que l’on a déjà connus au mois de juin, juillet, août, septembre. Donc, il y a une répétition assez anormale”, explique Jérôme Lecou, ingénieur prévisionniste de Météo France. Demain, une perturbation devrait rafraîchir momentanément la France, avant une remontée des températures, attendue en fin de semaine. TF1 | Reportage S. De Vaissière, T. Vartanian, B. Poizeuil