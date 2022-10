Températures : l'année de tous les records !

En tee-shirt sur les quais, un 27 octobre, aujourd'hui à Strasbourg, une météo très inhabituelle et des habitants, qui ont un peu oublié les douze degrés qu'il faisait le même jour l'année dernière. Maintenant, les saisons sont presque imperceptibles et il y a un enchaînement de vagues de chaleur remarquable par sa durée. Nous sommes au 300e jour de l'année et la capitale alsacienne compte déjà 226 jours au-dessus des normales des saisons et Strasbourg n'est pas un cas isolé. À Lyon, il y a eu 220 jours au-dessus des normales, 219 à Lille ou encore 211 à Caen. Sur l'ensemble du territoire, en moyenne cette année, il a fait chaud, trois jours sur quatre. Autre symbole de cette chaleur historique, c'est le nombre de nuits tropicales. Nice par exemple en a connu 104 cette année 2022. Des températures exceptionnelles qui pourraient devenir la norme dans la prochaine décennie. En attendant, ce mois d'octobre 2022 sera le plus chaud jamais enregistré et cette vague de chaleur devrait se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. TF1 | Reportage A. Bourdarias, C. Eckersley, V. Ruckly