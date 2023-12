Températures printanières : faut-il s'inquiéter ?

Il est difficile de croire que nous sommes le 25 décembre. Et pourtant, la famille avec qui nous nous sommes entretenus a bel et bien choisi la plage pour se retrouver. Cet après-midi à Collioure, le thermomètre affichait 19°C et les plus courageux ont même décidé de se baigner. Le climat est inhabituel, 4 à 5°C au-dessus des normales de saison sur l'ensemble du territoire. "Ce qui est nouveau, c'est l'accumulation d'année en année de températures au-dessus des moyennes et assez largement au-dessus des moyennes sur cette période de Noël. Là, on a l'illustration de ce réchauffement climatique, explique Louis Bodin. "Si on ne fait rien, manifestement, au cours de ces prochaines décennies, on aura de plus en plus de Noël avec des températures élevées et en tout cas très loin de ce qu'on a pu connaître au XXème siècle", alerte-t-il. Cette douceur devrait durer au moins jusqu'au Nouvel An. TF1 | Reportage T. Vartanian, M. Scarzello