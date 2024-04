Températures record : l'été a pris de l'avance

Le ciel était certes un peu couvert, à Biarritz, mais les températures ont frôlé les 30 °C dans la journée, une première depuis plus de dix ans. Malgré le vent, direction les plages pour les premiers vacanciers. Prudence, l’eau est encore fraîche, mais pas de quoi freiner les plus téméraires. Près de la Larrau, dans les Pyrénées-Atlantiques, la chaleur couplée au vent, n’a pas facilité l’intervention pour maîtriser un incendie. Déjà 150 hectares de broussailles partis en fumée, malgré la présence de 80 pompiers sur les lieux. C’est inédit en plein mois d’avril. Dans le camping "Esterel Caravaning" du Var, à Saint-Raphaël, c’est une toute autre ambiance, 18 °C au thermomètre, mais un grand soleil et une piscine en surchauffe. Plongeant pour les enfants, pause bronzage pour les grands. À l'accueil, on se bouscule pour effectuer les dernières réservations, l’établissement affiche quasiment complet, un remplissage exceptionnel pour un début de saison. À plus de 1 300 m d'altitude, sur la route des crêtes, dans les Vosges, plus de 20 °C affichés au thermomètre, les habitués n’avaient jamais encore vu ça. Dès demain, les températures chuteront de 10 °C en moyenne dans une large partie de la France. TF1 | Reportage B. Garguy-Chartier