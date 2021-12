Températures record : une canicule d’hiver ?

Des vacances au camping en décembre comme en plein mois de juin. Ces derniers jours, près de Perpignan, le thermomètre affiche 20 degrés en journée et 16 degrés la nuit. Ce couple n’avait jamais vu ça. Partout en France, des records sont battus. Ce jeudi matin, la température moyenne était de 11 degrés dans le pays, soit plus de 8 degrés au-dessus des normales de saison. À Narbonne, il n’avait pas fait aussi chaud en décembre depuis 1997. Le marché de Noël prend des allures de fête foraine estivale. Des températures anormales pour la période, de jour comme de nuit. Des records ont été battus la nuit du mercredi dernier, avec 13 degrés à Lille, 13,3 à Metz ou encore 12,5 à Dijon. Et justement, dans cette ville, ils ont été nombreux à avoir été surpris. Et en terrasse, nombreux ont profité. L’épisode touche à sa fin. Les températures vont baisser dès le 2 janvier pour s’approcher dès la semaine prochaine des normales de saison. T F1 | Reportage A. Bacot, C. Eckersley, C. Arrigoni