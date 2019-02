Températures records : pics de pollution et d'allergies

C'est un phénomène bien connu des météorologues. Les températures très élevées favorisent la concentration des particules fines dans l'air. Habituellement, il faut attendre l'arrivée de l'été, mais cet hiver, qui n'en est pas un, a obligé les agglomérations de Paris et de Lille à interdire la circulation aux véhicules les plus polluants, mercredi 27 février 2019. Quatorze millions de personnes sont concernées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.