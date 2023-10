Températures trop élevées : où est passé l’automne ?

Il faisait cet après-midi à Saint-Jean-de-Luz 26,4 degrés. Sur les plages, on se croirait encore en été. Plus au nord, à Chantilly, le mercure a atteint les 26 degrés. Ces températures inhabituelles en octobre ont surpris les visiteurs du château en pleine journée des fleurs. Beaucoup se sont mis en quête d’un peu de fraîcheur, comme la famille que nous avons interviewée. Après un été exceptionnellement chaud, un mois de septembre historique, le début du mois d’octobre suit la même tendance, avec des températures enregistrées, aujourd’hui, largement au-dessus des normales de saison. Plus onze degrés à Limoge, plus treize degrés à Poitiers ou encore plus onze degrés à Aurillac. Les stations balnéaires en profitent pour prolonger la saison, comme à Palavas-les-Flots. Un restaurateur, ouvert la moitié de l’année, ferme ce soir. Il a affiché complet tout le week-end. Mais alors, est-ce la fin des saisons ou aurons-nous malgré tout un automne ? Cette vague de chaleur anormale n'est pas près de s'arrêter, elle devrait se poursuivre jusqu'en milieu de semaine prochaine au moins. Les températures devraient rester au-dessus des moyennes de saison pour le début des vacances de la Toussaint. TF1 | Reportage L. Deschateaux, C. Jouaneau, A. Erhel