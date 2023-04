Températures : un coup de chaud étonnant

Dans les rues de Dax ce mercredi après-midi, un parfum d'été au mois de mars. Au thermomètre, on compte 31 degrés, température record pour le mois de mars. C'est dix degré de plus que les normales de saison. En cause, un flux d'air chaud venu d'Afrique. Et si le Sud-Ouest est la région la plus concernée, c'est qu'un autre phénomène accentue ces chaleurs ."Par compression, lors d'un flux de sud, l'air va venir s'assécher et se réchauffer au pied des Pyrénées et c'est pour ça qu'on a des températures aussi chaudes, et même dès la matinée", explique Simon Rebouissoux, ingénieur prévisionniste chez Météo France. Conséquence, dans une pépinière, on arrose deux fois plus que d'habitude. Sophie Martin, qui s'occupe des Pépinières Besset, doit jongler avec les extrêmes, car hier encore, c'est le gel qui menaçait les fleurs. Quelques kilomètres plus au Sud, la chaleur donne des couleurs aux fraises. Il fait 36 degrés sous la serre, mais pas d'inquiétudes, c'est même un atout. D'après Météo France, il faudra attendre la fin de la semaine pour espérer un retour des normales de saison. TF1 | Reportage L. Cloix, A. Brousse, A. Vieira