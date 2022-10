Températures : un mois d'octobre record

Cela ressemble à une surenchère : 23 degrés à Amiens ce mercredi après-midi, 25 près d’Avignon, plus au nord à Reims 26 degrés, et même 27 à Montpellier. De telles températures à cette saison, est-ce exceptionnel ? Oui, le mois d'octobre n’est pas encore terminé et déjà les climatologues le classent comme le plus chaud jamais observé. Alors que se passe-t-il ? A priori rien d’inédit. Regardons. Une dépression s'installe et tourne au large de l’Atlantique. Elle entraîne avec elle, l’air chaud d’Afrique du Nord et le pousse vers l’Europe. Mais une particularité cette fois : le phénomène s’est amplifié depuis le Pacifique. C’est ce que l’on appelle une plume de chaleur encordée. Est-ce un signe du réchauffement climatique ? Avec une vague de chaleur dès le mois de juin et jusqu’en octobre, la tendance se confirme. Cela fait neuf mois consécutifs que les températures dépassent les normes de saison. TF1 | Reportage F. De Juvigny, A. Cazabonne