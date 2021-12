Températures : une fin d’année exceptionnellement douce

L'hiver aura rarement aussi mal porté son nom. Un peu partout en France, comme ici dans l'Hérault, à Saint-Guilhem-le-Désert, l'heure était plus aux lunettes de soleil et à l'apéritif en terrasse qu'aux bonnets de laine devant un bon feu de cheminée. 13°C au thermomètre, c'est 4°C de plus qu'en temps normal pour une fin décembre. Les touristes habitués au ciel désespérément maussade du nord de la France ont le sourire des beaux jours. Partout dans la ville, la même douceur de vivre grâce à ce thermomètre qui n'en finit plus de grimper. Même impression printanière en Loire-Atlantique. Sur la plage de Pornichet, pas encore de tongs ou de crème solaire à l'horizon, mais des températures supérieures de 5°C à la normale. Les touristes ne sont pas prêts de repartir chez eux. Les habitants de la région, eux, savourent leur coin de paradis iodé. Rien de mieux au passage pour perdre l'embonpoint des lendemains de Noël. Les températures devraient frôler les 20°C ces prochains jours sur une grosse moitié sud de la France. À ce rythme, le maillot de bain sera de rigueur pour le réveillon du Nouvel An. TF1 | Reportage G. Brenier - N. Robertson - A. Erhel