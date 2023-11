Tempête à Clermont-Ferrand : réparer les dégâts

Après la tempête d'hier, jeudi 16 novembre, c'est à trente mètres de haut, au niveau des toits, que le risque est le plus important. Depuis ce matin, les interventions s'enchaînent pour les pompiers. Le risque est l'infiltration d'eau. Le temps presse, car les prochaines pluies sont attendues à partir de lundi. Les vents violents ont aussi endommagé les tramways. Conséquence, la circulation a été totalement interrompue. Plus d'une dizaine de trams de tramway étaient en réparation ce matin. Le coût est important pour l'exploitant. Il doit tout remettre en état. C'est également un coût financier pour les commerces. Le toit d'un supermarché s'est écrasé sur le bar d'en face. Les vitrines et pare-brises n'ont pas résisté. Si le coût de réparation est pris en charge par l'assurance, c'est la perte de chiffre d'affaires qui inquiète le gérant. L'enseigne a interdiction d'ouvrir jusqu'à nouvel ordre. Dans la ville, les dégâts se font de moins en moins visibles. Jusqu'à ce soir, les agents ont travaillé dur. Quelques centaines de foyers étaient encore privés d'électricité. TF1 | Reportage T. Vartanian, P. Delannes