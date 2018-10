Tempête Adrian : d'importants dégâts en Corse

Durant le passage de la tempête Adrian, un homme a été grièvement blessé et les services de secours ont évacué plus de 240 personnes. Plusieurs restaurants de plage ont été complètement détruits par des vagues de neuf mètres de haut. Toutefois, les liaisons aériennes et maritimes entre l'île et le continent sont rétablies. Mais 2 500 foyers sont toujours privés d'électricité ce mardi 30 octobre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/10/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.