Tempête Adrian : le littoral corse durement touché

Les commerces se trouvant sur le littoral ont payé un lourd tribut. Les volets et les porte-fenêtres ont été pulvérisés par la force des vagues. Les dégâts se chiffrent en dizaine de milliers d'euros dans certains établissements. Dans la cité impériale, les sinistrés attendent désormais l'arrivée des experts pour amorcer la phase de nettoyage. Sans le classement en état de catastrophe naturelle, beaucoup d'entre eux ne pourraient reprendre leur activité.