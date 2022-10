Tempête Alex : deux ans après le lent retour à la normale

Il attendait cette décision depuis deux ans. Gérard Planelle, habitant sinistré, vient d'apprendre que sa maison, fortement endommagée par la tempête Alex, ne serait pas détruite. Le terrain qui s'est effondré derrière chez lui sera consolidé. Les travaux sont financés par des fonds publics, pour éviter que de tels dégâts ne se reproduisent. Deux ans après la catastrophe, des dizaines de maisons sinistrées font encore partie du paysage des vallées. Beaucoup ont déjà été rachetées par l'Etat à leurs propriétaires, pour les détruire et ainsi permettre la reconstruction. Des berges, des routes, tous les axes principaux sont désormais rétablis. Mais pour encore une dizaine d'habitants, le quotidien n'a pas changé depuis deux ans. Patrick et Manuelle Coquillat, habitants de Saint-Martin-Vésubie, doivent chaque jour laisser leur voiture à un kilomètre de chez eux. Arraché par le torrent, ce qui reste du pont n'a pas encore été reconstruit. Il faudra encore plusieurs années pour que les vallées sinistrées soient totalement reconstruites et que les habitants retrouvent la sérénité qu'ils étaient venus chercher ici. TF1 | Reportage S. Chevallereau, T. Rolnik