Tempête Alex en Italie : le littoral défiguré à Vintimille

Sur le littoral, le paysage est méconnaissable suite aux intempéries. Les cours d'eau continuent de déverser des milliers de tonnes de gravats de bois et des déchets de tous genres sur les plages de la Côte d'Azur ainsi que du côté italien. Les autorités tentent de sécuriser la zone, mais les opérations de nettoyage pourraient prendre des semaines ou même des mois. C'est notamment le cas à Vintimille. Depuis trois jours, les magasins de cette commune italienne sont fermés et la plupart des commerces ont perdu leur stock. Pour aider au nettoyage, les habitants se serrent les coudes et les volontaires affluent.