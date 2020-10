Tempête Alex : la liaison ferroviaire entre Breil-sur-Roya et Fontan rétablie

Dans les Alpes-Maritimes, de très nombreuses routes sont encore impraticables après les intempéries du week-end dernier. Toutefois, la région est un peu moins isolée depuis ce jeudi, car la liaison ferroviaire a été rétablie. Des TER circulent à nouveau entre Breil-sur-Roya et Fontan. Désormais, des trains chargés de nourriture arrivant de Nice permettent désormais de ravitailler les sinistrés.