Tempête Alex : les premières communications enfin établies avec les sinistrés de Tende

Depuis vendredi, plusieurs villages sont coupés du monde, sans eau ni électricité. C'est le cas notamment de Tende, une localité de deux mille habitants située dans la vallée de la Roya. Les ponts qui y mènent sont détruits. La route du col vers l'Italie est complètement effondrée et le tunnel est toujours inondé. Il faudra encore plusieurs jours pour établir les liaisons terrestres. Cependant, les premières communications ont pu être établies ce lundi avec les sinistrés. Découvrez leur témoignage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.