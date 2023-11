Tempête : allez-vous être indemnisés ?

L’expert en assurance, Gwenolé Tremel, constate les dégâts sur une maison à Landerneau, dans le Finistère. Il est intervenu en urgence pour éviter tout risque d’infiltration. Qui est couvert ? Ce sont tous ceux qui ont un contrat d'assurance habitation, contenant obligatoirement la garantie “Tempête”, déclenchée dès que les rafales atteignent 100 kilomètres heures. L’ensemble des dommages causés par le vent sur votre logement est pris en charge. Mais cela ne concerne pas toujours les bâtiments annexes, comme un abri de jardin, une piscine ou encore les clôtures. S’ils ne sont pas expressément mentionnés dans le contrat, ils ne sont pas couverts par l'assurance. Qu'en est-il pour votre voiture ? Avec une assurance tous risques, la totalité des réparations vous sera remboursée. En revanche, si vous êtes assurés au tiers, les dégâts ne seront pas pris en charge systématiquement. Les assurances risquent d'augmenter ? Les sinistres climatiques représentaient déjà dix milliards d’euros, en 2022. Résultat, le coût moyen de l’assurance habitation a augmenté de 5% et s'élève à 227 €. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, C. Ebrel, N. Clerc