Tempête au Canada : plusieurs villes paralysées par les inondations

À Abbotsford-Mission, les passagers d'une voiture retiennent leur souffle et avancent sur une route entièrement inondée. "C'est comme un lac", décrit l'un d'eux. Soudain, ils semblent s'enliser. Mais un peu plus loin, le bitume réapparaît et ces riverains sont finalement hors de danger. À quelques kilomètres de là, en Colombie-Britannique, un pont de l'autoroute Coquihalla s'est effondré. Les éboulements de terrain provoqués par les pluies torrentielles ont tout emporté sur leur passage, des arbres déracinés ou encore une voiture a priori vide. Les hélicoptères survolent la zone sinistrée. En tout, plus de 275 personnes dont une cinquantaine d'enfants ont été secourus. À Merritt, des milliers de personnes ont dû quitter leurs domiciles. Certains, piégés par les eaux, ont même été hélitreuillés. En cinq mois à peine, ces régions ont connu une canicule et des inondations records. Les experts craignent désormais une importante vague de froid. TF1 | A. Basar, A. Mainguet-Suarez