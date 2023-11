Tempête : au secours des habitants bloqués

On n’ira pas plus loin sur la route communale de Plouigneau, dans le Finistère, bloquée par un arbre d’une dizaine de mètres. Dans le champ, juste à côté, on aperçoit trois personnes en train de marcher, sac sur les épaules. Cette famille vit à 400 mètres derrière l’arbre tombé. Depuis trois jours, elle doit marcher de longues minutes dans la boue pour rejoindre sa voiture, laissée par précaution sur un autre chemin avant la tempête. Ils ne sortent que pour faire des courses et achètent le strict nécessaire. Un peu plus loin, on découvre une autre route bloquée. Elle mène à la maison d’un retraité coupé du monde durant trois jours. Tronçonneuse à la main, ses voisins s’activent pour libérer le passage, solidaires et épuisés. Après deux heures d’effort, la route est dégagée. Madame le maire vient annoncer la bonne nouvelle à Laurent, le retraité. Et quand nous demandons, comment il a vécu cet isolement. ‘’On en a vu des vertes et des pas mûres à mon âge’’, répondit-il. Ses voisins, eux, repartent déjà sur leur tracteur déblayer d’autres routes. Il faudra des heures, voire des jours, pour rendre tous les chemins du village circulables. TF1 | Reportage J. Cressens, A. Chomy