Tempête Aurore : des vents violents et des dégâts impressionnants

Ce magasin de décoration de Landerneau dans le Finistère est totalement sous les eaux. La tempête a fait déborder le fleuve qui traverse la commune. L'eau est montée en quelques minutes et a inondé le centre-ville. Les propriétaires doivent jeter toute une partie des stocks. Et ils estiment le préjudice à 30 000 euros. La tempête commence en Bretagne et se déchaîne en Normandie. Au Havre en Seine-Maritime, les vents atteignent 150 km/h, de quoi coucher ces conteneurs de plusieurs tonnes comme des dominos. À Octeville-sur-Mer, le toit de la maison de Didier Dérand n'a pas résisté. Il s'est envolé et le plafond s'est effondré. Le propriétaire dormait à l'étage quand la tempête a frappé. Le vent a fortement soufflé sur toute la moitié nord du pays, atteignant plus de 100 km/h dans 43 départements. À Paris, il est difficile de tenir debout la nuit dernière. Plusieurs arbres se sont d'ailleurs effondrés dans la capitale. À Vaucresson (Hauts-de-Seine), un immense chêne a broyé cette voiture sans faire de victimes. Dans l'est de la France près de Metz, cette école primaire a aussi été durement touchée. En tout, les pompiers sont intervenus 2 300 fois suite à la tempête Aurore. Elle a fait de nombreux dégâts mais aucune victime n'est à déplorer.