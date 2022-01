Tempête aux États-Unis et au Canada : un très lent retour à la normale

Après le passage de la tempête de neige, un vent glacial a gelé les routes de Caroline du Nord. La police de l'autoroute a recensé des centaines de collisions dans tout l’État. Plus au nord, 30 cm de neige ont recouvert en partie l’État de New York, l'Ohio et la Pennsylvanie et ont très fortement perturbé la circulation. Ce n'est rien comparé aux 60 cm tombés dans l'Ontario. À Toronto, les écoles sont fermées et les trois millions d'habitants sont appelés à ne pas sortir de chez eux. Plusieurs routes et autoroutes ont dû être fermées. Des centaines d'automobilistes sont restés coincés jusqu'à douze heures. Situation difficile en voiture, difficile pour les transports en commun, ces passants optent alors pour une solution moins risquée. Après la neige, c'est une vague de froid qui va saisir tout le nord-est des États-Unis dès ce week-end. À Washington, par exemple, les températures devraient aller au-delà des -10 °C. T F1 | Reportage A. Ponsard, M. Derrien