Tempête Bella : à quoi s'attendre dans les heures à venir ?

La situation ne devrait pas s'améliorer dans les neuf départements toujours placés en vigilance orange. À Rochefort-Montagne, dans le Puy-de-Dôme, la neige doit continuer de tomber pour une bonne partie de la soirée. Elle devrait atteindre jusqu'à 20 cm par endroits sur le massif de Sancy. Le temps devrait cependant se calmer dans la seconde partie de la nuit. Il y a deux points de vigilance à garder en tête. D'abord, on a le vent. Il reste fort et risque de créer des congères. Ces amas de neige sont de véritables dangers pour les automobilistes lorsqu'ils se forment sur les routes. L'autre point de prudence est le froid. Il perdure et doit même s'intensifier. Ce qui entraînera un ralentissement de la fonte des neiges. Face à ces risques, les chauffeurs routiers de passage dans le Massif central ont décidé de ne prendre aucun risque et de dormir sur place.