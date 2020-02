Tempête Ciara : des vents de plus de 200 km/h attisent un incendie en Corse

Le vent a soufflé très fort dans de nombreuses régions. Le record est détenu par le Cap Corse avec des rafales enregistrées à 201 km/h. Conséquence des vents, un incendie s'est déclenché cet après-midi dans la région de Pietracorbara. Il a déjà ravagé près de 50 hectares et progresse rapidement sur les hauteurs. Toute la Corse devrait rester en vigilance orange au moins jusqu'à mercredi matin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.