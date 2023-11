Tempête Ciaran à Brest : des dégâts importants dans toute la ville

Arbres déracinés, grue pliée en deux... Rarement, les Brestois ne se seront réveillés dans un tel chaos. Des dégâts importants ont été constatés aux quatre coins de la ville. Deux arbres arrachés par la force du vent sont tombés sur une maison. Après la stupeur, il faut s'activer pour tout nettoyer. Mais partout, la tempête a laissé des traces. Dans la maison d'une Brestoise, elle a identifié des infiltrations d'eau partout dans la pièce. Et dans la salle de bains, une branche est même passée à travers le mur. Des arbres déracinés, couchés partout sur les routes et qui ont écrasé parfois des véhicules. Pour la plupart des habitants dans la région, la nuit du mercredi à jeudi a été très compliquée. À cause des rafales puissantes allant jusqu'à 156 km/h, la flèche d'une grue a finalement cédé. Autant de dégâts qui témoignent de la violence de la tempête Ciaran. Heureusement, dans la ville, aucune victime n'est à déplorer. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, P.F. Watras, Bruno Boisrobert