Tempête Ciarán : des prévisions fiables, des alertes efficaces

À Gouville-sur-Mer (Manche), des conséquences bien plus graves de la tempête Ciaran ont pu être évitées. Mercredi soir, Michel a reçu sur son téléphone un message d'alerte. "Mettez-vous à l'abri dans un lieu sûr dès à présent". Une info envoyée systématiquement sur tous les téléphones se situant dans la zone de la tempête. Ce système d'information est mis en place depuis le mois de juin 2022. Mais c'est la première fois, dans la nuit de mercredi à jeudi, qu'il a fait ses preuves à grande échelle. Prévenir d'un côté, prédire de l'autre. Et c'est un quasi sans faute pour Météo France, comme l'explique François Gourand, prévisionniste, dans le JT de 20H de TF1. Points de passage, vitesse des vents... Dès ce week-end, la trajectoire de la tempête a été définie avec beaucoup de justesse. Et ce, grâce au travail toujours plus précis des modèles de prévision. Il en existe une dizaine qui se bonifie dans le temps. Les données sont captées par des stations-météo, ballon-sonde, de navires, d'avions et surtout grâce à des satellites dédiés et de plus en plus sophistiqués. De quoi prédire avec beaucoup plus de justesse les épisodes climatiques violents. TF1 | Reportage T. Jarrion, M. Kouho, L. Cloix