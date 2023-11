Tempête Ciarán : de nombreux records de vent battus

D'après Météo France, le vent a rarement soufflé aussi fort sur l'ouest du pays. En témoignent les dizaines de vidéos que l'on nous a envoyées, ce jeudi 2 novembre. Une façade d'immeuble s'est envolée au Havre. Un toit a été emporté dans la nuit. À Plougastel (Bretagne), des arbres ont été déracinés. Localement, de nombreux records ont été battus. Dans le Finistère, à la pointe du Raz, des rafales de vent ont été mesurées à 207 km/h. Plus au nord, elles ont atteint 190 km/h, record historique. Ciarán s'est ensuite déplacée à l'est, avec une puissance jamais vue : 175 km/h à l'île de Bréhat, 144 km/h à Bignan, pourtant situé dans les terres. Ce matin, la tempête a aussi frappé le Cotentin et la Normandie, avec de nouveaux records à Gouville-sur-Mer et Livry. Les dégâts qui ont été filmés, confirment la violence du vent : des voitures ont été écrasées sous les poids des arbres, ou des morceaux de bois qui se sont enfoncés dans le mur d'un immeuble. La mer s'est aussi déchaînée sur le littoral. La plus haute vague a été mesurée au large du Finistère, plus de 21 mètres de hauteur, l'équivalent d’un immeuble de six étages. TF1 | Reportage J.M Bagayoko, S. Caffin