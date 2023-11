Tempête Ciaran en Bretagne : le point sur la situation dans le Finistère

Le vent souffle déjà très fort dans le sud du Finistère (Bretagne). On a senti la tempête arriver vers 18H00. Sur le port, l'allée est devenue complètement impraticable, trop dangereuse. Toutes les rues sont désertes. Tous les habitants se sont calfeutrés à l'intérieur de leur domicile. Les seuls véhicules qu'on observe aux alentours sont ceux des gendarmes qui viennent vérifier qu'il n'y a plus personne le long du littoral. Une violente tempête se prépare dans la région. Et les éléments vont en plus s'intensifier dans la nuit ce mercredi à jeudi. Il va donc falloir faire preuve d'une très grande vigilance. TF1 | Duplex C. Ebrel