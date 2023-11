Tempête Ciaran : jusqu'à 50 centimètres d'eau à Saint Léonard

À Saint Léonard, il y a au moins 40 à 50 centimètres d'eau et cela passe même au-dessus des bottes. "C'est le fleuve la Liane qui est en vigilance ce soir et ça arrive déjà à fleur des maisons. Et ce n'est pas fini, puisque la pleine mer est attendue à 3h du matin, et d'ici là, il va pleuvoir toute la nuit. C'est donc justement une petite nuit d'angoisse qui attend les habitants de Saint Léonard, mais aussi des villages environnants", rapporte notre envoyée spéciale. TF1 | Duplex M. Fiat