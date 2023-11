Tempête Ciarán : les images des rafales sur la Bretagne

Ce n'est que le début, mais déjà, la tempête gronde à plus de 100 km/h. Les plus inconscients s'aventurent sur la digue, à la pointe sud du Finistère. Vu le risque, il est hors de question de s'éterniser. La tempête Ciarán arrive par l'ouest, en s'attaquant d'abord aux îles bretonnes. Ouessant est habituée aux fortes rafales, mais cette fois, "c'est assez exceptionnel", nous dit Denis Palluel, maire de l'île. "On espère que tout se passera bien, même s'il y a encore un certain nombre de touristes. On espère qu'ils ne prendront pas de risques inconsidérés, que les gens ne s'approchent pas du littoral", poursuit-il. Vers 17 heures déjà, d'immenses bourrasques, plus de 90km/h. Céline, notre contact, peine à tenir le téléphone dans ses mains, elle nous adresse un dernier mot, avant de se calfeutrer chez elle sur l'île de Molène. "Le vent commence à souffler, c'est l'heure du dernier bateau. Après, ce sera 24 heures coupé du continent". L'évacuation a déjà commencé dans un camping du Calvados. La Normandie, elle aussi, s'apprête à vivre des nuits difficiles, jusqu'à 170km/h par endroit. TF1 | Reportage D. de Araujo