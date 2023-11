Ciarán : heure par heure, le parcours de la tempête

La tempête Ciaran vient de toucher les côtes françaises et elle va déferler de la Bretagne jusque dans les terres, toute la nuit. D'heure en heure, les vents vont s'intensifier, avec un pic à minuit. C'est sur le littoral que les rafales seront les plus violentes, 160 km/h à Brest et 130 km/h à Saint-Malo. Des vents très forts sont également attendus dans les terres, 100 km/h au Mans et 80 km/h à Paris dans la matinée, avec un risque élevé de voir des arbres arrachés. À l'aube, à marée haute, un autre phénomène risque de causer des dégâts considérables sur tout le littoral ouest du pays. Avec la faible pression atmosphérique, le niveau de la mer monte. Accompagné de vents, cela entraîne des vagues submersives, attendues jusqu'en milieu de journée. Ciaran sera suivie d'une nouvelle dépression dans la nuit de jeudi à vendredi. La côte aquitaine devrait être touchée avec des vents pouvant dépasser les 100 km/h. TF1 | Reportage C. Abel, L. Attal, S. Caffin