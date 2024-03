Tempête de neige sur le Mézenc : des vents à plus de 170 km/h

Sur les sommets, le vent souffle à plus de 170 km/h par endroit. C’est impossible d’ouvrir la porte de la dameuse, elle risquerait d'être arrachée. “ Il y a quelques crêtes de prudence à avoir, on était au sommet. Si on ouvre la porte, ça fait un gros courant d’air, on a eu des pare-brise tombés pour moins que ça”, affirme Yves Gayton, directeur de la station de ski des Estables, en Haute-Loire. En 24 heures, il est tombé près d'un mètre de neige fraîche. Les arbres plient, et sur les routes, les voitures se font rares. Dans le Village Vacances Français Haute-Loire Les Estables, les départs ont été précipités ou retardés. Un père de famille dormira sur les lieux une nuit de plus. Il paiera la nuit supplémentaire, mais le petit-déjeuner sera offert par l'hôtel, un geste commercial pour le directeur, François Guillemet, qui tenait à mettre ses clients en sécurité. Certains, mieux équipés, ont pris les routes malgré les risques. D’autres ont simplement décidé de s’amuser un peu. D’ici demain matin, les conditions de circulation devraient être revenues à la normale. TF1 | Reportage C. Emeriau, P. Delannes