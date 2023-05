Tempête de poussière : carambolage meurtrier aux États-Unis

Sur l’autoroute, les véhicules étaient levés à pleine vitesse. Le nuage de poussières s’est levé d’un seul coup et a surpris tout le monde. Retrouvez les images prises quelques minutes après le carambolage par un conducteur rescapé de l’accident. Le visage couvert de poussière, il témoigne depuis son véhicule. Sur plus de trois kilomètres de long, un amas de véhicules, encastrés les uns dans les autres. La visibilité est quasi nulle, la poussière empêche de respirer et de garder les yeux ouverts plus de quelques secondes. Les camions semblent sortir de nulle part. Au total, six personnes ont été tuées et 37 hospitalisées, certaines dans un état grave. La terre sèche, retournée récemment par les agriculteurs dans les champs environnants et de brutales rafales de vent, expliquent l’apparition soudaine de cette tempête de poussière. Depuis quelques heures, l’autoroute a été dégagée et a rouvert à la circulation. Le nuage de poussière, lui, est reparti aussi vite qu’il est apparu. TF1 | Reportage A. De Précigout, M. Derrien