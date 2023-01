Tempête : des cours d’eau sous surveillance dans le Sud-Ouest

Les rafales de vent ont atteint 137 kilomètres à l’heure, la nuit du lundi sur la Côte basque comme à Biarritz. Ce matin, les bourrasques étaient encore violentes. Il y a eu beaucoup de vents et de fortes pluies. Dans les terres, les cours d’eau ont commencé à déborder. Certaines maisons sont déjà inondées. Antoine habite en zone inondable, sa grange est sous l’eau depuis ce mardi matin. À quelques mètres de là, ses voisins regardent le niveau de la rivière monter avec inquiétude. La tempête a aussi perturbé les transports. La circulation des trains a été totalement interrompue au Sud de Dax toute la matinée. Sur les routes, une vingtaine de départementales restent fermées à la circulation dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Au plus fort de la tempête, quinze mille foyers étaient privés d’électricité dans le Sud-Ouest. Ce mardi soir, 1 500 foyers sont toujours sans électricité. La vigilance reste de mise, la pluie devrait continuer de tomber jusqu’à demain midi. TF1 | Reportage V. David, E. Castin