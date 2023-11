Tempête : des maires en première ligne

À bord d'une voiture, Denise Prud'homme, maire de Penvénan, circule dans les rues de sa commune. "On essaie surtout de proposer de l'hébergement d'urgence à l'EHPAD, ou se faire livrer un repas demain, éventuellement", dit-elle. Être au plus proche d'une population sinistrée, car les dégâts sont nombreux dans la commune, comme dans un hangar agricole. Et ce n'est pas un cas isolé. Quelques mètres plus loin, une exploitation laitière. La toiture de l'étable s'est partiellement envolée, mais c'est surtout l'absence d'électricité qui a posé problème aux éleveurs. Dans la commune de Penvénan, de nombreux arbres coupent les routes. Les poteaux électriques sont couchés, certains habitants sont aujourd'hui isolés. Pas une minute tranquille pour madame le maire. La journée semble sans fin. "Depuis une heure ce matin, on n'arrête pas d'écouter nos administrés. Il n'y a pas de répit. Mais c'est ça une maire aussi", lance-t-elle. Ce jeudi soir, l'électricité commence à revenir dans certains endroits dans la ville. Madame le Maire, elle, prépare déjà la journée de demain. TF1 | Reportage V. Topenot, X. Boucher, S. Roland