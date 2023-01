Tempête : des rafales à 163 km/h dans la Manche

Réveiller au petit matin parce que des arbres tombaient sur le toit de sa maison. Brigitte l'assure, elle a eu la peur de sa vie. "J’ai entendu un grand bruit et on a pensé tout de suite que c’était les arbres ou la toiture qui étaient partis au vent. Vraiment, ça fait plus de 40 qu’on est là, mais je n’ai jamais eu peur comme ça." a-t-elle dit. À la fin de la journée, le plus gros est déblayé, mais la retraitée est toujours sous le choc. Consciente qu'elle a échappé au pire. À une vingtaine de kilomètres à Cherbourg, c’est en plein centre-ville que le vent a déraciné des arbres. À certains endroits, le bitume n’a pas résisté. Ici, les rafales ont atteint les 141 km/h. Sur le port, certains bateaux ont été balayés par la tempête. Ici, c’est une tôle arrachée qui menace de tomber au sol, et là un arbre, qui lui menace de tomber sur la route. Au total, les pompiers de la Manche ont réalisé près de 500 interventions. Dans le Département, des records absolus ont été battus, plus loin sur la côte, à Barneville-Carteret, les vents ont soufflé jusqu’à 163 km/h. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby