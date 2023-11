Tempête : des vents jusqu'à 170 km/h attendus dans l'ouest

Un habitant du Finistère se prépare déjà à l'arrivée de la tempête. Il utilise du bois pour protéger ses vitres et des piquets pour renforcer sa clôture. À seulement dix mètres de la mer, le vent ne sera pas la seule menace. Il installe un second portail pour protéger sa maison des vagues. Plus au nord, dans le Cotentin, une restauratrice fait démonter en urgence le toit de sa terrasse. Elle anticipe avant l'arrivée de la tempête Ciaran prévue ce mercredi soir sur le quart nord-ouest. Des rafales jusqu'à 170 kilomètres heure sont attendues localement. Elles sont aussi puissantes que celles de la tempête de 1999. En Vendée, le pont menant à Noirmoutier pourrait fermer si le vent venait à dépasser les 120 kilomètres heure. En attendant, sur l'île, le Camping de la Pointe ferme. Les clients devront être partis mercredi matin. Des perturbations sont attendues sur les rails. Jeudi, le trafic des TER sera totalement interrompu en Bretagne, en Normandie, en Centre-Val de Loire, dans les Pays de la Loire et dans la région des Hauts-de-France. L'aéroport de Brest-Bretagne fermera demain à 17 heures pour ne rouvrir que jeudi matin. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Pirckher, K. Gaignoux