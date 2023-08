Tempête : des victimes et d'importants dégâts

Elle pensait ne pas prendre de risque. Sur cette plage, en images, la plus fréquentée d'Ouessant, une femme est morte noyée hier mercredi 2 août. Elle se baignait avec ses deux fils, malgré une forte houle. Les témoins les voyant en difficulté dans l'eau, alertent les secours qui parviennent à sauver les enfants, mais pas la femme. De la mer du Nord à l'Atlantique, hier, la houle était très forte et il y avait beaucoup de monde sur les côtes. En conséquence, les secours ont dû mener des dizaines d'interventions. En Bretagne, une femme et son enfant de quatre ans, ont dérivé une demi-heure, au large sur un paddle, avant de tomber à l'eau. Les gendarmes les ont sauvés de justesse en hélicoptère. Le vent soufflait fort aussi jusque dans les terres. Dans la petite commune de Montpellier-de-Médillan, en Charente-Maritime, un enfant a été gravement blessé. Dans le parc de la maison de famille, il jouait sur son vélo, quand un arbre est tombé et l’a écrasé. Il est toujours entre la vie et la mort. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler