Tempête : deux morts en Corse

On assiste à un sauvetage périlleux en pleine mer. À bord d'un ferry, une femme enceinte de sept mois est sur un brancard. Elle a des contractions depuis plusieurs heures. À cause de la tempête, son bateau est bloqué à l'entrée du port. Elle va être hélitreuillée en urgence et accoucher quelques heures à peine, après son arrivée à l’hôpital de Bastia, en Corse. Toute la nuit du 28 août, les secours corses ont enchaîné les interventions. Et le lendemain matin, les plongeurs cherchaient encore la voiture d'un septuagénaire, tombée dans le port de Bastia, juste après avoir débarqué d'un ferry. À bord du véhicule, trois passagers vont être secourus, mais le conducteur a été emporté à dix mètres de profondeurs. Sur le Littoral, les éléments sont déchaînés, les vagues surprennent des passants et ont même emporté le poste de secours des Sauveteurs en Mer de Propriano. En pleine montagne, le vent et la pluie ont surpris de nombreux randonneurs. Un second homme a été retrouvé mort ce matin du 29 août, sur le célèbre GR20. TF1 | Reportage B. Guènais, E. Rouillon