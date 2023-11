Tempête : Domingos a commencé à frapper

Avec des rafales à plus de 110 kilomètres par heure, aux Sables-d'Olonne, en Vendée, il faut parfois bien s'accrocher. Tout près du front de mer, les toits en ardoises sont mis à rude épreuve. L'océan est déchaîné, comme rarement. Mais en fin de journée, la curiosité l'emportait encore sur l'inquiétude, des habitants prenaient en photo la mer. C'est la troisième tempête en une semaine, Domingos ne sera peut-être pas la plus violente. Mais la répétition de ces phénomènes appelle à une vigilance accrue. Plus au sud, à la Rochelle, les curieux profitent du spectacle, juste avant la fermeture du front de mer au public. Le dernier train est arrivé à la gare à 18h30. Tous les suivants ont été annulés. Un peu plus à l'intérieur des terres, dans les Deux-Sèvres, une vigilance orange au vent violent, mais aussi aux creux. Près de 470 pompiers sont mobilisés contre 300, lors d'un week-end classique. Le pic de la tempête a commencé aux alentours de 20 heures. L'accalmie n'est pas attendue avant le milieu de la nuit. TF1 | Reportage L. Zajdela