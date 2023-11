Tempête Domingos : les gendarmes en opération prévention en Gironde

Les premiers dégâts sont déjà là. Environ 23 habitations ont été inondées dans un quartier du Cap-Ferret (Gironde). Les gendarmes se rendent immédiatement sur place. Dans cette maison, par exemple, l'eau s'est engouffrée dans tout le rez-de-chaussée. La pluie tombe sans discontinuer depuis plusieurs jours dans la région. De l'autre côté de la rue, le jardin d'une autre maison est totalement sous l'eau. Le sol n'arrive plus à absorber la pluie. Les dégâts sont importants. Et ça va encore continuer à monter parce que la tempête arrivera ce samedi soir. Toute l'après-midi, les gendarmes patrouillent pour surveiller le littoral. Une trentaine d'individus ont été évacués. L'accès à la plage est fermé, mais ils sont pourtant nombreux à tenter de s'approcher des vagues. Il est difficile d'avancer puisque le vent souffle déjà à 90 km/h. Et le risque est bien réel. Les chutes d'arbres constituent aussi un autre danger principal. Certaines routes traversent le massif forestier. Les rafales de vent pourraient atteindre les 130 km/h dans la nuit. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Brousseau