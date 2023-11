Tempête Domingos : vigilance maximale en Corse

Le risque de débordements du fleuve la Gravona est élevé dans la nuit du samedi. En raison des pluies de vendredi et samedi, le niveau est particulièrement élevé. Il se déplace en longeant déjà l'aéroport. En 2019, le débordement de ce fleuve avait provoqué une inondation sur les pistes de l'aéroport et qui l'avait contraint à fermer plus d'une semaine. Les autorités sont extrêmement vigilantes et vont surveiller le niveau toute la nuit. TF1 | Duplex E. Rouillon