Tempête en Bretagne : trois départements en vigilance

Que ce soit dans les villes, dans les ports, le long du phare des Îles Vierges ou encore au bord des plages, partout les mêmes images sur les webcams, la Bretagne voit l'horizon s'obscurcir. La mer passe par-dessus les digues et les côtes poussées par un vent régulier qui se renforce d'heure en heure. Cette nuit du 30 décembre, les rafales vont atteindre 100 à 120 km/h sur les côtes et 90 km/h dans les terres. Dans le Finistère nord, face aux derniers promeneurs, la mer commence à gronder. Pour beaucoup, il est temps de rentrer. Plus au sud de la Bretagne, tout était calme cette après-midi, mais cela va évoluer cette nuit. Les bateaux sont amarrés avec précaution et les filets de pêche risquent de s'envoler. Un coup de vent cette nuit qui va s'accompagner de précipitations parfois intenses. Dans le nord de la France, ce qui inquiète les habitants, c'est plutôt la pluie qui arrive. Dans un village, l'Aa est sortie de son lit vendredi 29 décembre. L'eau a envahi une partie des rues. Une crue de plus alors que la dernière a eu lieu il y a à peine un mois. Par endroits, les terres n'arrivent plus à absorber l'eau. Certaines routes sont d'ores et déjà ce soir impraticable. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Denniel