Tempête en Corse : le point sur la situation

Ce jeudi soir, le soleil brille toujours sur Ajaccio et ses environs. Mais on le sait tous que cela ne va pas durer car un nouvel épisode orageux est attendu cette nuit. D’ordinaire, en Corse, on ne fait pas attention aux annonces d’orages car on en a l’habitude. Il y a toujours des orages en Corse aux alentours du 15 août. Mais ce jeudi soir, c’est différent. En scrutant les applications météo, Laura Pouget, la correspondante de TF1 sur place, s’est résignée à rester prudemment chez elle. “L’épisode de tempête que j’ai vécu, ce matin - je vis très longtemps en Corse - je n’en avais jamais vécu d’identique. Des grondements de tonnerre énormes, des rafales de vent qui font trembler la maison”, précise-t-elle. L’heure est aux précautions et à la prudence pour soi-même et pour les habitations. TF1 | Duplex L. Pouget