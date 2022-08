Tempête en Corse : une alerte trop tardive ?

Un ciel de fin du monde, des arbres arrachés, des voitures éventrées, des bateaux échoués... Ce matin, en quelques heures, la Corse a enregistré des centaines d'impacts de foudre et des rafales de vent à plus de 150 km/h. 188 km/h à Bocognano, 206 km/h à l'Île-Rousse et record absolu à Marignana avec 225 km/h. Si les orages ne sont pas rares en Corse, l'extraordinaire intensité de celui-ci s'explique par les épisodes de canicule qui sévissent depuis le début de l'été. "Une perturbation arrive avec de l'air froid sur de l'air extrêmement chaud en ce moment. En Corse, il a fait très chaud hier. Donc plus l'amplitude thermique est importante, plus les orages sont violents", explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1-LCI. L'orage a balayé la Corse. Était-il possible de le prévoir ? La perturbation était visible dès hier soir. Mais selon les prévisions, elle ne devait qu'effleurer le nord de l'île. En fin de nuit, elle a subitement changé de direction. "Impossible de savoir qu'il allait changer de trajectoire et gagner en intensité en si peu de temps, alors que tous les scénarios étaient bien rodés depuis deux jours", nous fait savoir Joris Vallon, prévisionniste de Météo-France. La vigilance orange n'a donc été déclenchée qu'à 8h35, alors que le vent avait déjà dévasté l'île. Mais changer de niveau de vigilance n'est pas automatique. C'est le fruit d'une collaboration entre les prévisionnistes et les services de l'État. TF1 | Reportage J. P. Féret, C. Magne, T. Copleux