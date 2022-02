Tempête Eunice : cinq départements en alerte

Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, la Seine-Maritime et la Manche sont placés en alerte orange cet après-midi. À Wimereux dans le département du Pas-de-Calais, le souffle est puissant. Certaines vagues surmontent la digue. L'eau s'écoule alors sur le béton, sans retenue. Il est midi, la marée est au plus haut et le vent souffle à 80 km/h. Certains n'ont pas voulu louper le spectacle comme le montrent les images dans la vidéo en tête de cet article. La tempête qui frappe la côte n'est pas exceptionnelle mais elle reste rare et peut-être dangereuse. Face aux risques, la police municipale fait de la prévention afin d'éviter tous les accidents possibles. Les policiers seront plus nombreux vendredi, car la tempête va se renforcer. Des vents plus violents avec de forts coefficients de marée sont attendus. Le risque de vagues-submersion existe aussi. Alors, la municipalité multiplie les alertes sur des panneaux et même grâce à des hauts-parleurs. Dans le département du Nord, d'autres villes comme Dunkerque ont fermé les parcs par précaution. Les professionnels doivent aussi être vigilants. Sylvain Leferme, couvreur, a pris le devant pour que son chantier ne devienne un danger. Vendredi, les vents pourraient atteindre les 150 km/h sur les caps comme à Blanc-Nez. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette